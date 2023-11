Policjanci odnaleźli grzybiarza, który potrzebował natychmiastowej pomocy Data publikacji 02.11.2023 Powrót Drukuj Gdzie liczy się czas, działają szybko i bez zastanowienia. Dzielnicowi z Jasienia odnaleźli mężczyznę, który zgubił się w lesie. Liczyła się każda minuta, gdyż słabł i potrzebował podania glukozy. Na szczęście pomoc przyszła w sama porę, mężczyznę przekazano pod fachową opiekę medyczną, już nic mu nie zagrażało.

W niedzielne przedpołudnie, 29 października br. dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku odebrał zgłoszenie o zagubionym, grzybiarzu. Kobieta poinformowała, że wybrała się wraz z mężem na grzyby. W pewnym momencie rozdzielili się i nie mogła go odnaleźć. Mąż dzwonił do niej i informował, że źle się czuje, spadł mu cukier i jest osłabiony, stracił orientacje w terenie i potrzebuje pomocy.

Po odebraniu zgłoszenia do działania natychmiast przystąpili policjanci. Skontaktowali się z mężczyzną, aby ustalić w którym miejscu dokładnie się znajduje. 60-latek mówił niewyraźnie i słabł. Wskazał, że znajduje się w lesie pomiędzy miejscowościami Jasień i Roztoki w pobliżu pomnika. Aspirant Łukasz Szewczyk - dzielnicowy z Posterunku Policji w Jasieniu, który znał teren oraz posiadał dobre rozpoznanie osobowe, skontaktował się z Rafałem Sochackim - miłośnikiem historii tego rejonu i w rozmowie z nim ustalił, gdzie może znajdować się opisane miejsce z pomnikiem. Wspólnie z dzielnicowym, starszym posterunkowym Rafałem Sołtysem natychmiast udali się do lasu. Tam dwa kilometry w głąb lasu odnaleźli 60-letniego grzybiarza. Policjanci zachowali trzeźwość umysłu podali osłabionemu mężczyźnie słodki napój i zabrali go do najbliższej drogi, gdzie czekała już powiadomiona karetka pogotowia. Na szczęście pomoc przyszła w sama porę, mężczyznę przekazano pod fachową opiekę medyczną, już nic mu nie zagrażało.

