Policjant na wolnym rozpoznał osobę z zakazem prowadzenia pojazdów

Data publikacji 02.11.2023

Pomimo, że miał zakaz, wsiadł za kierownicę. Rozpoznał go i zatrzymał policjant z białostockiej patrolówki będący na wolnym. Teraz 45-latkowi za niestosowanie się do obowiązującego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.