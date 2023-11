Przekroczył prędkość o 56 km/h i był nietrzeźwy, zatrzymali go policjanci z trzebnickiej grupy SPEED Data publikacji 02.11.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego wchodzący w skład grupy Speed zwalczają agresywne i niebezpieczne zachowania na drogach. Jednym z nich jest przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Trzebniccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wykazał się wyjątkowym brakiem odpowiedzialności. Kierował pojazdem przekraczając dozwoloną prędkość i jak się później okazało był nietrzeźwy. Teraz będzie tłumaczył się w sądzie, grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Pomimo codziennych policyjnych apeli dotyczących rozwagi i przestrzegania obowiązujących przepisów wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych kierowców.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego trzebnickiej komendy 1 listopada br. pełnili służbę na drodze ekspresowej S5. Przed godziną 13 stróże prawa wykorzystujący podczas służby nieoznakowany radiowóz zauważyli osobowe BMW, które poruszała się zdecydowanie zbyt szybko. Postanowili więc zmierzyć jego prędkość. Wideorejestrator wskazał 176 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h, a to oznaczało konieczność zatrzymania kierowcy do kontroli.

Policjanci poinformowali kierującego o popełnionym wykroczeniu. Przekroczenie prędkości o 56 km/h oznaczało dla niego mandat w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktów karnych. Szybko okazało się jednak, że to nie jedyny problem 36-letniego kierowcy. Funkcjonariusze podczas rozmowy wyczuli od mężczyzny woń alkohol. Podejrzenia co do stanu trzeźwości mieszkańca powiatu górowskiego zostały rozwiane od razu po wykonaniu badania policyjnym alkomatem. Mężczyzna w organizmie miał 0,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali także jego prawo jazdy.

Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w trzebnickim sądzie, gdzie nieodpowiedzialny kierujący poniesie konsekwencje prawne popełnionego przestępstwa. Za jazdę w stanie nietrzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowani oraz wysokie kary pieniężne.

Policjanci przypominają, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia. Apelujemy o rozsądek na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz o stosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego.

( KWP we Wrocławiu / kc)

Film Przekroczył prędkość o 56 km/h i był nietrzeźwy, zatrzymali go policjanci z trzebnickiej grupy SPEED Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Przekroczył prędkość o 56 km/h i był nietrzeźwy, zatrzymali go policjanci z trzebnickiej grupy SPEED (format mp4 - rozmiar 10.69 MB)