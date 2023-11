Uwaga na oszustwa internetowe, 56-latek stracił ponad milion złotych Data publikacji 02.11.2023 Powrót Drukuj Kolejna osoba padła ofiarą oszustów i straciła oszczędności korzystając z rzekomej strony brokerskiej. Sprawcy podszywają się pod doradców inwestycyjnych czy maklerów giełdowych zachęcających do inwestowania w akcje oraz kryptowaluty. W sieci tworzone są strony, które zachęcają do inwestowania, a w rzeczywistości służą do wyłudzania pieniędzy. Bądźmy czujni i nie instalujmy na komputerach oraz telefonach nieznanych aplikacji, nie przekazujmy swoich danych osobowych i do bankowości internetowej obcym osobom, również tym podającym się za przedstawicieli różnych instytucji. Nie wierzmy w oferty, które mówią o dużych zyskach w krótkim czasie i nie „inwestujmy” w nie.

Niejednokrotnie zostało już powiedziane, że nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta. Nie powinno się także otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych oprogramowań na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy „doradca” inwestycyjny. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Nie należy również ufać ofertom mówiącym o dużych zyskach z zainwestowanych pieniędzy w krótkim czasie za pośrednictwem stron brokerskich, czy osobom podającym się za doradców inwestycyjnych czy maklerów giełdowych.

Policjanci niemal każdego dnia odnotowują przypadki oszustw dokonanych przez internet. Sposoby działania oszustów są różnorodne i tylko ogromna czujność może uchronić nas przed utratą pieniędzy.

Niestety zatracił ją również 56-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego, który chciał zainwestować pieniądze za pośrednictwem strony brokerskiej oferującej powielenie oszczędności. Przez ponad rok (od września 2022 roku do połowy października bieżącego roku) mężczyzna stracił w ten sposób ponad 920 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Postanowił, również przez internet, skorzystać z usług kancelarii prawnej mającej działać na Śląsku. W ten sposób mieszkaniec naszego powiatu stracił kolejne pieniądze. Tym razem ponad 100 tysięcy złotych, gdyż ponownie doszło do wyłudzenia polegającego na przelewie pieniędzy rzekomo na poświadczenie legalności posiadanych środków. W sumie mężczyzna stracił ponad milion złotych. W miniony wtorek, 31 październikka br. zgłosił policjantom, że padł ofiarą oszustów.

Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, oferowanie dużych zysków z inwestycji w krótkim czasie to dziś częste sposoby działania oszustów. Niejednokrotnie pokrzywdzeni nie podejrzewając próby oszustwa, sami je przekazują. Chcąc zainwestować pieniądze upewnijmy się, że będą one bezpieczne.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości zawsze możemy zadzwonić na Policję,

112 to numer alarmowy, pod którym mogą Państwo uzyskać pomoc.