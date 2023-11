Mając prawie 4 promile spowodował kolizję i uciekł Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Skale namierzyli i zatrzymali pijanego kierowcę, który chcąc uniknąć odpowiedzialności, uciekł z miejsca kolizji drogowej, którą sam spowodował. Okazało się, że mężczyzna miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i obligatoryjnie utrata prawa jazdy.

W sobotę, 29 października policjanci z Komisariatu Policji w Skale zostali powiadomieni o ucieczce kierującego citroenem z miejsca kolizji drogowej, do której doprowadził na terenie gminy. Na miejscu policjanci ustali, że sprawca z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia lusterek z pojazdem jadącym z naprzeciwka, po czym, chcąc uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, odjechał z miejsca. Policjanci jednak szybko ustalili jego personalia i go namierzyli — to 38-letni mieszkaniec gminy Skała. Wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna tak postąpił… Był kompletnie pijany, miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Policjanci go zatrzymali i odebrali mu prawo jazdy.

Teraz 38-latek odpowie nie tylko za jazdę po pijanemu, ale też za spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.