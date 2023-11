Mężczyzna potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Wałbrzyscy policjanci pomogli mu w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj Kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie policjanci działają zawsze w ramach idei "pomagamy i chronimy". Tym razem wałbrzyscy funkcjonariusze ruchu drogowego eskortowali samochód osobowy z mężczyzną, która potrzebował natychmiastowej pomocy lekarskiej. Chwilę wcześniej, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, doznał poważnych obrażeń prawej ręki. Mundurowi wiedząc, że w takim przypadku każda sekunda jest na wagę złota, pomogli 39-latkowi jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 listopada 2023 roku. Do policyjnego radiowozu podbiegł 33-letni mężczyzna i przekazał, że jak najszybciej musi dostać się ze swoim 39-letnim kolegą do szpitala, gdyż ten chwilę wcześniej w pracy doznał nieszczęśliwego wypadku. Prasa śmieciarki przygniotła mu rękę, jest z nim utrudniony kontakt, i co chwilę traci przytomność.

Mundurowi w składzie st. post. Łukasz Konopko i st. asp. Łukasz Kawczak podjęli natychmiastową decyzję i niezwłocznie pomogli poszkodowanemu w ramach idei „pomagamy i chronimy”. Po przekazaniu informacji dyżurnemu wałbrzyskiej komendy o pilotażu samochodu osobowego do szpitala, włączyli w radiowozie sygnały pojazdu uprzywilejowanego i eskortowali samochód aż do placówki medycznej. Po przyjeździe 39-latek została przekazany lekarzom, którzy udzielili mężczyźnie fachowej pomocy medycznej.