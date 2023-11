114 km/h przez miejscowość – nieodpowiedzialny kierowca ukarany wysokim mandatem Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci drogówki zatrzymali prawo jazdy kierującemu fordem, który jechał 114 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Mężczyzna, został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami karnymi. Pamiętajmy, że lekceważenie ograniczeń prędkości to nadal w wielu przypadkach czynnik mający wpływ na tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe. Dlatego bądźmy ostrożni i respektujmy ograniczenia prędkości na drodze. Kierowco: Zmniejsz prędkość – zwiększ bezpieczeństwo!

Policjanci wydziału ruchu drogowego kolejny raz przypominają, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym jest nie tylko niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale ma swoje konsekwencje prawne. Jest to także nadal główna przyczyna najtragiczniejszych wypadków drogowych w Polsce. Mundurowi w „białych czapkach” codziennie patrolują ulice, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Policjanci podczas służby wykorzystują urządzenia do pomiaru prędkości oraz do badania stanu trzeźwości. Działania funkcjonariuszy pozwalają wyeliminować z naszych dróg kierowców stwarzających zagrożenie, a tym samym wpływają na bezpieczeństwo nas wszystkich. Efektem końcowym nieprzemyślanego zachowania kierowcy będą poważne konsekwencje karne i finansowe. Dlatego każdego dnia funkcjonariusze drogówki prowadzą intensywne kontrole, szczególnie pod tym kątem.

Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Nowe Miasteczko, który w Nowej Soli na ulicy Starostawskiej jechał z prędkością 114 km/h w obszarze zabudowanym. Mundurowi zatrzymali 40-latkowi prawo jazdy, a na jego konto wpłynęło 14 punktów karnych. Kierujący fordem został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych.

Przypominamy, że każde nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą może nieść za sobą poważne konsekwencje. Niejednokrotnie mamy do stracenia o wiele więcej niż pieniądze.