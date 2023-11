Potrąciła motorowerzystę i uciekła z miejsca kolizji Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj Krapkowiccy policjanci ruchu drogowego, już niespełna godzinę po kolizji, zatrzymali 48-letnią kobietę, która uciekła z miejsca zdarzenia. Kierująca dostawczym mercedesem w wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru wyprzedzania potrąciła motorowerzystę. Poszkodowany na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Sprawczyni została już ukarana wysokim mandatem karnym. Apelujemy o bezpieczną i ostrożną jazdę, szczególnie podczas panujących aktualnie złych warunków drogowych.

Do tego zdarzenia doszło w piątek, 3 listopada 2023 roku tuż po godziną 7.00 na drodze wojewódzkiej 409, przed miejscowością Strzeleczki. Tam według zgłoszenia, kierowca dostawczego mercedesa, wykonując manewr wyprzedzania motorowerzysty, nie zachował należytej odległości od jednośladu i potrącił go. Po tym jak doprowadził do zderzenia z motorowerem, nie zatrzymał się i uciekł z miejsca kolizji. Na szczęście całe zdarzenie widział świadek, który powiadomił służby.

Krapkowiccy policjanci natychmiast przystąpili do działania aby jak najszybciej ustalić sprawcę tego zdarzenia. Przesłuchali świadka i zabezpieczyli nagranie z rejestratora, który znajdował się w jego pojeździe. Dzięki ich skutecznej pracy, już niespełna godzinę od zdarzenia udało się ustalić tożsamość kierowcy.

Jak się okazało pojazdem kierowała 48-letnia kobieta. Mieszkanka gminy Reńska Wieś przyznała się do popełnionego wykroczenia. Szczęśliwie poszkodowany 38-letni motorowerzysta nie odniósł poważnych obrażeń ciała w tym zdarzeniu. W związku z tym, kobieta za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, została ukarana wysokim mandatem i licznymi punktami karnymi.

Przypominamy! Wraz z nadejściem jesieni warunki na drogach są bardziej zdradliwe i niebezpieczne. Intensywne opady deszczu, mgła, wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Niejednokrotnie mokra i śliska jezdnia znacząco wydłuża drogę hamowania. Takie warunki mają duży wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, bezpieczną i ostrożną jazdę.