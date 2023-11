Strzelał z wiatrówki do pojazdów i wiaty przystankowej - został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj Sprawca na terenie Strzelina i pobliskich miejscowości przy użyciu wiatrówki dokonał uszkodzenia szyb samochodów osobowych, ciągnika rolniczego oraz wiaty przystankowej. Jak ustalono wszystkie zdarzenia łączył ten sam sposób działania. Skrupulatnie przeprowadzone przez śledczych czynności jak po sznurku doprowadziły do 23-latka. Mieszkaniec powiatu strzelińskiego został zatrzymany, a w toku wykonywanych czynności przyznał się do zarzucanych czynów. Do sprawy zabezpieczono wiatrówkę zasilaną wymiennymi zasobnikami na dwutlenek węgla. Za popełnione czyny sprawcy grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec ubiegłego miesiąca dyżurny strzelińskiej jednostki Policji odebrał zgłoszenie, z treści którego wynikało, że nieznany sprawca dokonał uszkodzenia tylnej szyby samochodu osobowego. Niespełna pół godziny później mundurowi zostali poinformowani o ujawnieniu kolejnego uszkodzenia tym razem szyby w autobusie. Tego samego dnia przed południem uszkodzenie szyb zgłosili właściciele kolejnych pojazdów. Dodatkowo okazało się, że uszkodzona została szyba w wiacie przystankowej w Mikoszowie. Podczas oględzin miejsca zdarzenia policjanci zostali poinformowani przez mieszkańca sąsiedniej posesji o uszkodzeniu szyby ciągnika rolniczego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że łączna kwota uszkodzonego mienia sięgała kwoty 5 tysięcy złotych.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że wszystkie opisane zdarzenia łączy ten sam sposób działania sprawcy, który posługiwał się pistoletem na sprężone powietrze. Ponadto odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami oraz czas popełniania czynów jednoznacznie wskazywał na fakt, że sprawca mógł poruszać się pojazdem.

Skrupulatnie przeprowadzone przez śledczych czynności dały uzasadnioną podstawę do wytypowania, a następnie zatrzymania sprawcy. I tak w miniony czwartek, 2 listopada dwaj policjanci doprowadzili do strzelińskiej jednostki Policji 23-latka. Mieszkaniec powiatu strzelińskiego przyznał się do zarzucanych czynów. Jednak nie był w stanie wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Ponadto w toku prowadzonych czynności dowodowych policjanci zabezpieczyli pistolet typu wiatrówka zasilany wymiennymi zasobnikami na dwutlenek węgla.

Niebawem mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.