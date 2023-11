Areszt za szereg przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj Szybkie podjęcie działań przez policjantów i sprawna komunikacja między funkcjonariuszami z Olsztyna i Ostródy sprawiły, że pewien 44-latek, który w niespełna godzinę popełnił szereg poważnych przestępstw zagrażających zdrowiu i życiu oraz mieniu innych osób, został zatrzymany. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o to, że brutalnie zaatakował przypadkowo napotkane osoby, odbierał pokrzywdzonym kierowcom auta i uszkodził zaparkowany pojazd. Jego agresywne zachowanie zostało powstrzymane przez policjantów. 44-latek usłyszał już szereg zarzutów. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

We wtorek, 31 października w nocy oficer dyżurny KMP w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z hoteli na terenie miasta klient miał nagle zaatakować pracowników obiektu. Mężczyzna przed przyjazdem policyjnego patrolu na miejsce wybiegł z hotelu i przemocą odebrał jednemu z kierowców auto, które po chwili porzucił. Według wstępnych ustaleń policjantów, mężczyzna poruszając się po ulicach Olsztyna oraz gminy Olsztynek i Ostróda zatrzymywał innych kierowców, aby przemocą odebrać im samochody. Ponadto mężczyzna bez powodu uszkodził zaparkowany pojazd na jednej z olsztyńskich ulic.

Następnie na terenie gminy Olsztynek wtargnął do jednego z domów i tam brutalnie zaatakował kolejne osoby. Zdając sobie sprawę z tego, że jest już prawdopodobnie szukany przez policjantów, kontynuował swoją ucieczkę. To jednak nie powstrzymało jego agresji – 44-latek swoją szaleńczą jazdę jednym ze skradzionych pojazdów zakończył w przydrożnym rowie, uderzając w drzewo. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany przez policyjnych wywiadowców z Olsztyna i funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie na terenie gminy Ostróda. Mężczyzna był pobudzony i agresywny. 44-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań w celu ustalenia ewentualnego wpływu alkoholu lub innych substancji odurzających na jego zachowanie. Ponadto okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzeń zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty m.in . rozboju, uszkodzenia ciała, kierowania gróźb karalnych, uszkodzenia mienia czy krótkotrwałego użycia pojazdu. Zgodnie z kodeksem karnym może grozić mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec 44-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy – niewykluczone, że mężczyzna ma związek z innymi przestępstwami, co jest przedmiotem prowadzonego śledztwa. Wszelkie osoby, które mogły zostać poszkodowane w tej sprawie, proszone są o kontakt z policjantami z olsztyńskiej jednostki Policji.

( KWP w Olszynie / kc)