Miał problemy z oddychaniem i potrzebował pomocy. Reakcja policjantów była natychmiastowa i skuteczna Data publikacji 03.11.2023 Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego stargardzkiej komendy interweniowali wobec mężczyzny, którego życie i zdrowie było zagrożone. W trakcie wykonywania czynności służbowych zauważyli mężczyznę osuwającego się na ziemię. Funkcjonariusze natychmiast podbiegli do poszkodowanego mężczyzny, aby jak najszybciej udzielić mu pomocy. Ich szybka, a przede wszystkim prawidłowa reakcja pozwoliła na błyskawiczną pomoc 61- latkowi, który trafił pod opiekę specjalistów.

Umiejętność szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji, to jedna z cech oczekiwanych u policjantów. Właśnie tym wykazali się stargardzcy policjanci, którzy nie zawahali się ani chwili by pomóc mężczyźnie, który potrzebował pomocy. Sierż. szt. Marcin Florczak oraz sierż. szt. Radosław Staszak w trakcie wykonywania czynności służbowych na ulicy Warszawskiej zauważyli mężczyznę, który osunął się na ziemię. Natychmiast zareagowali podbiegając do leżącego mężczyzny, który miał ogromne problemy z oddychaniem. Dusił się, nie mogąc złapać powietrza. Ponadto uskarżał się na bóle w klatce piersiowej oraz drętwienie lewej kończyny górnej. Jego życie i zdrowie było realnie zagrożone.

W tej sytuacji policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jeden z policjantów na miejsce natychmiast wezwał załogę pogotowia ratunkowego, a drugi funkcjonariusz przystąpił do udzielania pomocy przedmedycznej. Najważniejsze było skuteczne udrożnienie dróg oddechowych i ułożenie mężczyzny w pozycji bezpiecznej. Policjanci do czasu przyjazdu karetki pogotowia nieprzerwanie kontrolowali jego funkcje życiowe. Po chwili mężczyzna był pod opieką lekarzy, którzy zabrali go do szpitala.

,,Pomagamy i chronimy’’ to hasło, które przyświeca policjantom w codziennej służbie. Nigdy nie wiadomo, z jaką sytuacją się spotkają. Czasem szybka reakcja i natychmiastowe działanie może uratować czyjeś życie.