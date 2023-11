Jadąc na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj

Do 3 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy zatrzymanemu w Siemiatyczach. Jadący do służby policjant zauważył w centrum miasta mężczyznę jadącego całą szerokością jezdni. Funkcjonariusz uniemożliwił mu dalszą jazdę. Mężczyzna miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.