Skorzystała z linku i straciła 80 000 zł Data publikacji 03.11.2023 Powrót Drukuj 46-latka w mediach społecznościowych wystawiła do sprzedaży dziecięce spodnie. Szybko nawiązała z nią kontakt osoba, która chciała je kupić. W tym celu przysłała link do rzekomego odbioru płatności. Sprzedająca skorzystała z niego logując się do bankowości mobilnej i oszuści przejęli jej konto. W efekcie straciła 80 000 zł.

W czwartek, 2 listopada br. do dyżurnego komendy zgłosiła się 46-latnia mieszkanka gminy Chełm, która została oszukana przy internetowej sprzedaży. Z jej relacji wynikało, że kilka dni temu wystawiła do sprzedaży dziecięce spodnie za kwotę 50 złotych. Niedługo po tym nawiązała z nią kontakt osoba, która chciała je kupić. W tym celu przysłała link do odbioru rzekomych płatności.

Sprzedająca skorzystała z tego linku logując się do bankowości mobilnej. To umożliwiło oszustom przejęcie konta i zmianę hasła, przez co nie mogła już po raz kolejny zalogować się na swój rachunek. Następnego dnia osobiście zgłosiła się do banku, gdzie odblokowane zostało jej konto. Wtedy okazało się, że zniknęły z niego pieniądze. W kilku nieautoryzowanych transakcjach ktoś wypłacił z niego 80 tysięcy złotych.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku przy tego typu internetowych transakcjach. Przestępcy często wyłudzają pieniądze od nieświadomych osób poprzez przesłanie fałszywych linków do stron internetowych banków, portali aukcyjnych czy firm kurierskich. Pamiętajmy, że za rzeczy sprzedane na portalu aukcyjnym oczekujemy jedynie wpłaty na konto. Nie zgadzajmy się na żadne „pośrednie” formy płatności za pomocą innych stron czy portali.

(KWP w Lublinie / sc)