Spowodował straty Skarbu Państwa na kwotę 125 tys. zł i teraz odpowie za to przed sądem Powrót Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozić może mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami w celu wyłudzenia podatku VAT. 34-latek w Urzędzie Skarbowym przedstawił 43 poświadczające nieprawdę faktury na kwotę blisko 400 tys. zł. Ponadto mieszkaniec powiatu karkonoskiego nierzetelnie prowadził księgi przychodów i rozchodów swojej działalności. Doprowadził tym samym Skarb Państwa do strat w łącznej wysokości 125 tys. zł.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 34-letniemu mieszkańcowi powiatu karkonoskiego podejrzanemu o wyłudzenie podatku VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty.



Jak ustalili policjanci, mężczyzna prowadząc swoją działalność gospodarczą w okresie od stycznia 2018 roku do lipca 2021 roku wielokrotnie posłużył się fałszywymi fakturami. 34-latek w Urzędzie Skarbowym przedstawił 43 poświadczające nieprawdę faktury na kwotę blisko 400 tysięcy złotych. Dotyczyły one zakupu paliwa do swojej firmy. Ponadto mężczyzna nierzetelnie prowadził księgi przychodów i rozchodów swojej działalności gospodarczej, w wyniku czego doprowadził Skarb Państwa (z tytułu uszczuplenia w podatku dochodowym i z tytułu nienależnie

pobranego podatku VAT) do straty w łącznej wysokości 125 tysięcy złotych.



Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności tej sprawy. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mundurowi zabezpieczyli od mężczyzny, na poczet przyszłej kary, mienie w wysokości 30 tysięcy złotych.



podkom. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp . Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490