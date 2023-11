Nawet z narażeniem życia Data publikacji 04.11.2023 Powrót Drukuj W świadomości funkcjonariusza zapisane jest, aby pomoc nieść każdemu, często nie zważając na okoliczności, nawet z narażeniem życia. Policjanci z białostockiej patrolówki udowodnili, że te słowa mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Tuż po północy białostoccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic w Białymstoku w piwnicy jest pożar. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli wybiegające z klatek osoby i wydobywający się z nich dym. Zapytali mieszkańców o potrzebną pomoc i dostali informacje, że nie widzą żeby rodzina z małym dzieckiem z mieszkania na ostatnim piętrze opuściła budynek. Pomimo silnego zadymienia policjanci postanowili wejść do klatki. W mieszkaniu zastali starszą kobietę i matkę z dwójką dzieci w wieku 3 i 17 lat, którzy nie byli w stanie samodzielnie się z niego wydostać.

Mundurowi niezwłocznie wynieśli dziecko i wyprowadzili pozostałe osoby. Na miejscu załoga karetki pogotowia udzieliła poszkodowanym pomocy medycznej, nawet policjantom, którzy mieli objawy zatrucia dymem. Przestraszona 3-latka otrzymała od funkcjonariuszy misia, co poprawiło jej nie co humor. Po ugaszeniu przez strażaków pożaru w jednej z komórek lokatorskich w piwnicy, rodziny powróciły do swoich mieszkań.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nikomu nic złego się nie stało.