Policjanci nie będą tolerować nadmiernej prędkości. Wracając do domu, wracajmy bezpiecznie Data publikacji 04.11.2023 Powrót Drukuj Cały czas przypominamy, że zbyt wysoka prędkość czy jej niedostosowanie do warunków na drodze to wciąż główna przyczyna wypadków drogowych, niestety także tych z tragicznym zakończeniem. Zwłaszcza jesienią, gdy warunki atmosferyczne – opady deszczu, silne porywy wiatru czy mgła – mocno wpływają komfort naszej jazdy i widoczność na drodze. Wyższa prędkość, to przy mokrej nawierzchni dłuższa droga hamowania, a w konsekwencji mniej czasu na reakcję za kierownicą. Przez cały weekend lubuscy będą czuwać na bezpieczeństwem zmotoryzowanych – niebezpieczne zachowania na drodze czy nadmierna prędkość nie będą tolerowane.

Przez ostatnie dni na lubuskich drogach obserwowaliśmy wzmożony ruch pojazdów, który bezsprzecznie związany był z dniem Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe dni były czasem zadumy i refleksji, ale dla policjantów był to czas wytężonej pracy na bezpieczeństwem wszystkich osób odwiedzających nekropolie czy podróżujących po drogach województwa lubuskiego. Wielu z nich właśnie w ten weekend będzie wracać z dłuższych podróży do domów. I właśnie Ci wszyscy zmotoryzowani mogą liczyć na obecność, pomoc i wsparcie lubuskich stróży prawa.

Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem kierowców i zwracając szczególną uwagę na zachowanie zmotoryzowanych za kierownicą. Nie będzie naszej akceptacji dla niebezpiecznych manewrów na drodze, a zwłaszcza dla przekraczania dopuszczalnej prędkości. Po raz kolejny przypominamy, że to właśnie niedostosowanie prędkości do aktualnych warunków na drodze jest najczęstsza przyczyną wypadków i kolizji. Nabiera to zwłaszcza znaczenia jesienią, gdy warunki atmosferyczne – opady deszczu, silne porywy wiatru czy mgła – mogą wpływać na komfort naszej jazdy oraz widoczność tego co dzieje się na drodze. Nie zapominajmy również, że śliska czy mokra nawierzchnia w połączeniu z nadmierną prędkością znacząca wydłuża drogę hamowania naszego auto, przez co niebezpiecznie skraca nam się czas na właściwą reakcję. Dlatego też policjanci drogówki dokładnie przyjrzą się prędkościom rozwijanym przez kierowców. Wyposażeni w laserowe mierniki prędkości oraz nieoznakowane radiowozy z videorejestratorem będziemy stanowczo reagować na przekroczenia prędkości. Bezpieczni, przestrzegający przepisów kierowcy nie mają się czego obawiać, jednak wobec osób przekraczających dopuszczalną prędkość policjanci będą stosować szereg konsekwencji prawnych. Poza kontrolą prędkości mundurowi zwracać będą także uwagę na stan psychofizyczny kierowców, uprawnienia do kierowania, sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów.

Przypominamy i apelujemy!

Wybierając się w podróż zadbajmy o naszą kondycję psychofizyczną. Za kierownicę wsiadajmy wypoczęci i trzeźwi, a przede wszystkim przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. To swoisty fundament bezpieczeństwa i gwarancja, że swoim zachowaniem na drodze nie doprowadzimy do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Warto jednak pamiętać, że skuteczność pracy lubuskich policjantów bezsprzecznie musi być uzupełniona odpowiedzialnością kierowców. To od nich zależy jak bezpieczeństwo na drogach będzie się krystalizowało. Dlatego po raz kolejny apelujemy o bezpieczną, zgodną z przepisami oraz zdrowym rozsądkiem jazdę. Przy trudnych warunkach atmosferycznych czy śliskiej nawierzchni ściągnijmy nogę „z gazu” i zredukujmy naszą prędkość. Lepiej dojechać do celu kilkanaście minut później, niż stracić życie kilkadziesiąt lat za wcześnie.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim