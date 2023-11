V Niebieski Bieg Niepodległości za nami! Data publikacji 05.11.2023 Powrót Drukuj Blisko 300 osób wzięło udział w V edycji Niebieskiego Biegu Niepodległości o puchar Komendanta Głównego Policji, którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Do pokonania był dystans 10 km. Zwycięzcy udało się tego dokonać w ciągu niespełna 36 minut.

Bieg odbył się 4 listopada 2023 roku w Lesie Łagiewnickim - w ramach 104. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gościliśmy nie tylko zawodników z naszego kraju ale również z zagranicy m.in. Ukrainy. O zwycięstwo walczyli funkcjonariusze policji, reprezentanci Urzędu Miasta Łodzi, Straży Miejskiej, 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Służby Więziennej oraz osoby niezwiązane z policja, ale chcące wraz z nami uczcić te dwa ważne wydarzenia. Niektórym uczestnikom towarzyszyli podczas biegu również ich czworonożni przyjaciele. Na mecie czekały na biegaczy okolicznościowe medale i zasłużony posiłek regeneracyjny. Kibice natomiast oczekując na swoich zawodników mogli zapoznać się z pracą policji na specjalnie przygotowanych na tę okazuję stoiskach Oddziału Prewencji oraz wydziałów prewencji łódzkiej komendy wojewódzkiej i miejskiej. Dostępni na miejscu byli również funkcjonariusze z wydziału doboru, którzy udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji o procedurze naboru do służby w naszej formacji.

Jako pierwszy na mecie pojawił się funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie Damian Skupiński. Tuż za nim miejsce na podium w kategorii „Policja” zajęli Mateusz Wolniak i Paweł Wylężek reprezentujący Polską Policję. W kategorii „open” wśród mężczyzn najlepszy okazał się Mariusz Kamelak. Jako drugi linię mety przekroczył Piotr Bassendowski, a tuż za nim wbiegł Łukasz Przybyszewski.

Wśród kobiet najlepsze okazały się reprezentantki Polskiej Policji: Agnieszka Jeż i Beata Szatka. Na trzecim miejscu podium w kategorii „policja” stanęła Marta Pawlik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W kategorii „open” zwyciężczynią została Karolina Tymosiewicz. Drugie miejsce zajęła Żaneta Powolna, a trzecie Agnieszka Jastrząbek.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył team Reprezentacji Polskiej Policji. Drugie miejsce przypadło w udziale funkcjonariuszom z komendy stołecznej. Pamiątkowy puchar za zajęcie trzeciego miejsca w tej kategorii trafił natomiast do Regionu IPA Wieluń.

Organizatorzy imprezy przewidzieli również nagrody specjalne związane z tegorocznymi jubileuszami. Pamiątkowe upominki trafiły do Jakuba Walickiego i Mateusza Barzyka, którzy przekroczyli metę odpowiednio jako 104 i 105.

Nagrody i medale wszystkim uczestnikom wręczała delegacja z obecnym podczas wydarzenia Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektorem Tomaszem Jędrzejowskim na czele.

V Niebieski Bieg Niepodległości został zorganizowany przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi przy współudziale związków zawodowych NSZZP oraz Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

/kom. Aneta Sobieraj/