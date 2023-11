Skuteczny pościg za pijanym kierowcą. 43-latek ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów Data publikacji 05.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci prewencji krośnieńskiej komendy prowadzili pościg za kierującym volkswagenem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna kierował mimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i mając w organizmie blisko promil alkoholu. W rozmowie z mundurowymi oznajmił, że wsiadł do auta, bo chciał tylko przeparkować samochód. Teraz grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (2 listopada) policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego krośnieńskiej komendy patrolując wieczorem dolną część Krosna Odrzańskiego, na ulicy Trakt Książęcy zauważyli samochód Volkswagen Passat za kierownicą którego siedział znany im mężczyzna, posiadający czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusze chcąc zatrzymać go do kontroli drogowej włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe dając mu znak do zatrzymania się. Ten nie wykonał polecenia, tylko przyspieszając skręcił w boczną drogę i z prędkością zaczął oddalać się. Policjanci niezwłocznie podjęli za nim pościg, który prowadzili przez ulicę Nadodrzańską, miejscowość Marcinowice, Osiecznica w kierunku Maszewa. Kierujący w pewnym momencie będąc na drodze do Maszewa, zjechał w drogę leśną, gdzie został zatrzymany. Jak się okazało, poza zarzutami niestosowanie się do orzeczonych środków karnych oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej usłyszy on zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Badania wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie. W rozmowie z mundurowymi oznajmił, że wsiadł do auta, bo chciał tylko przeparkować samochód. Teraz grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim