Intensywne czynności lubuskich policjantów w sprawie zabójstwa w Brójcach

We wrześniu tego roku, w Brójcach doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Sprawą zajęli się najbardziej doświadczeni lubuscy kryminalni i policjanci dochodzeniowo-śledczy. Dzięki skutecznej i skrupulatnej pracy stróżów prawa, w prowadzonym śledztwie zawężany jest krąg osób podejrzewanych. Technicy kryminalistyki zabezpieczyli wiele śladów, które teraz są poddawane dokładnej analizie.

W połowie września 2023 roku w jednej z kamienic w Brójcach (powiat międzyrzecki) doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego wchodzą funkcjonariusze kryminalni i dochodzeniowo-śledczy zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami.

Aby ustalić wszelkie okoliczności tej zbrodni, policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych, co pozwoliło na znaczne zawężenie kręgu osób podejrzanych. Technicy podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli wiele śladów kryminalistycznych, które poddawane są teraz wnikliwej analizie za pomocą najnowszych metod badań. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego, uzyskane wyniki badań zabezpieczonych śladów mogą pozwolić na wskazanie osoby, która dopuściła się popełnienia przestępstwa. W sprawie zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec śledczy założyli kilka hipotez, a czynności lubuskich policjantów i Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, która ją nadzoruje, prowadzone są wielotorowo.



