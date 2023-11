72-letni grzybiarz zgubił się w lesie - policjanci i strażnicy leśni szybko go odnaleźli Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj Starszy mężczyzna wybrał się na grzyby i nie potrafił znaleźć drogi do samochodu. Kiedy sytuacja zrobiła się poważna 72-latek zadzwonił po pomoc pod numer alarmowy 112. Dzięki szybkiej reakcji oraz doskonałej znajomości terenu policjanci z Dobiegniewa wspólnie ze strażnikiem leśnym odnaleźli grzybiarza i bezpiecznie przetransportowali do domu.

Sprzyjająca warunki sprawiły, że mimo późnej pory w lubuskich lasach grzybów nie brakuje. Dlatego wiele osób wybiera się na grzybobranie. Część wybiera miejsca sprawdzone, dobrze znane, natomiast inni wybierają miejsca, w których jeszcze nie byli. W czasie ostatnich kilku dni policjanci ze strzeleckiej komendy odebrali kilka zgłoszeń dotyczących zaginięć. Większość z nich dotyczyła osób, które wybrały się do lasu na grzyby. Najgroźniej wyglądała sytuacja związana z zaginięciem 72-latka w lesie niedaleko Dobiegniewa. Mężczyzna wybrał się na grzyby samochodem, który zostawił na drodze gruntowej. Kiedy zbierał grzyby stracił orientację w terenie i nie potrafił znaleźć drogi do samochodu. Na szczęście miał ze sobą telefon. Dzięki niemu zadzwonił pod numer alarmowy i powiadomił służby, że potrzebuje pomocy. Powiadomienie policjanci z Dobiegniewa oraz strażnicy leśni z Głuska dzięki szybkiej reakcji i doskonałej znajomości okolicznych lasów odnaleźli 72-letniego grzybiarza i bezpiecznie przetransportowali do domu.

Aby uniknąć takich sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

Starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu;

Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym;

Kiedy rezygnujemy z grzybobrania, poinformujmy o tym osoby, z którymi jesteśmy, jak i kogoś z bliskich;

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację oraz możemy skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również wzywanym służbom ratunkowym;

Pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej;

Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków kolejowych;

Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie;

Zachowajmy środki ostrożności – ostrożnie z ogniem;

Udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei;

Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów);

Nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia;

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia;

Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to, co ze sobą przynieśliśmy;

Gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie powiadommy Policję;

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmujmy policjantów;

Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie;

Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.