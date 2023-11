Policjant w drodze na służbę udzielił pomocy rowerzyście poszkodowanemu w wypadku Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj Garwoliński policjant z Wydziału Kryminalnego był w drodze na służbę, kiedy na jednej z ulic miasta zauważył, że doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu poszkodowany został starszy rowerzysta. Policjant udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorował jego stan.

Policjant, który pełni na co dzień służbę w Wydziale Kryminalnym garwolińskiej komendy, był dzisiaj (06.11) w drodze na służbę, kiedy na skrzyżowaniu ulic Aleja Legionów i Targowej doszło do zdarzenia drogowego. Funkcjonariusz natychmiast zareagował i podbiegł do poszkodowanego rowerzysty. Około godziny 6.00 ruch nie był jeszcze zbyt duży, a policjant był pierwszą osobą na miejscu zdarzenia. To właśnie on udzielił pomocy przedmedycznej poszkodowanemu i wezwał na miejsce służby medyczne. Monitorował stan poszkodowanego i pozostał z nim do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Po badaniu na miejscu rowerzysta został przetransportowany do szpitala.