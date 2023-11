Policjant uratował rodzinę z zadymionego bloku Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj Policjant Ogniwa Patrolowo–Interwencyjnego Komisariatu Policji w Chełmku starszy sierżant Ivo Kopijasz, wykazał się dużą odwagą oraz niezwykłą sprawnością podczas akcji ratunkowej, związanej z pożarem mieszkania w bloku. Funkcjonariusz do mieszkania czteroosobowej rodziny wspiął się po balkonach. Ostrzegł rodzinę, pomógł w ewakuacji na balkon i wspierał ich do końca działań.

W nocy z czwartku na piątek (2/3.11.2023) o godzinie 23.30 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie, dotyczące pożaru jednego z mieszkań w Chełmku. Najszybciej na miejsce dotarł policyjny patrol w składzie sierż. szt. Michał Korczyk oraz st. sierż. Ivo Kopijasz. Policjanci zakręcili zawór z gazem, a następnie pomimo zadymienia, wbiegli do klatki schodowej, nakazując mieszkańcom opuszczenie bloku. W związku z coraz większym zadymieniem kolejnym mieszkańcom nakazali otwarcie okien i wyjście na balkony.



Kiedy funkcjonariusze byli już na zewnątrz, w rozmowie z mieszkańcami, którym udało się opuścić budynek, ustalili, że nie ma jeszcze rodziny z dwójką małych dzieci, mieszkającej na drugim piętrze bloku, bezpośrednio nad palącym się mieszkaniem. Podejrzewając, że osoby te mogą spać i nie wiedzieć o zagrożeniu lub uległy zatruciu dymem, st. sierż. Ivo Kopijasz na drugie piętro budynku wspiął się po balkonach. Następnie zaczął uderzać ręką w okno mieszkania krzycząc, że doszło do pożaru. Okazało się, że rodzina spała. Właściciel mieszkania otworzył okno, wtedy policjant polecił, aby wszyscy wyszli na balkon. Po chwili na balkonie znalazło się małżeństwo wraz z dwójką dzieci: trzyletnią dziewczynką oraz dwutygodniowym noworodkiem. Następnie funkcjonariusz razem z mężczyzną ponownie weszli do mieszkania. Aby ograniczyć przedostawanie się dymu, drzwi wejściowe uszczelnili mokrymi ręcznikami, a także otworzyli okna. Ponadto pośpiesznie spakowali najpotrzebniejsze rzeczy dla dzieci, po czym razem wyszli na balkon. Policjant uspokajał rodzinę zapewniając, że już za moment zostaną bezpiecznie ewakuowani na zewnątrz budynku przez strażaków.

Strażacy ugasili pożar mieszkania, pomogli mieszkańcom opuścić blok, a następnie oddymili budynek. Po mniej więcej dwóch godzinach prawie wszyscy mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań. Do mieszkania nie wrócił mężczyzna, którego mieszkanie uległo spaleniu. Był on jednak osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Tychach, więc noc spędził pomieszczeniach dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. W sobotę rano został osadzony w jednym z aresztów śledczych, gdzie spędzi najbliższe 50 dni za wykroczenia porządkowe.



Starszy sierżant Ivo Kopijasz tuż po akcji ratunkowej trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego podtrucie się dymem. Policjant wykazał się bohaterską postawą. Dla niego była to naturalna reakcja w sytuacji, gdy mieszkańcy potrzebowali pomocy.