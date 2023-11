Policyjny pies odnalazł zaginioną 12-latkę Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończył się finał poszukiwań małoletniej szczecinianki. Dzięki zaangażowaniu przewodnika psa służbowego 12-latka szybko wróciła pod opiekę rodziny. Dziewczynka odnaleziona została przez SPINA czworonożnego funkcjonariusza i rodziców, którzy współpracowali z funkcjonariuszami

Do policjantów zgłosili się zaniepokojeni rodzice i poinformowali, że córka wyszła w niedziele rano z mieszkania i nie wiedzą, gdzie może przebywać. Podejrzewają jedynie, że mogła pójść do koleżanek mieszkających w centrum miasta.

Spin – pies patrolowo-tropiący, który był skierowany do poszukiwań zaginionej podjął trop w okolicach miejsca zamieszkania nastolatki. Doprowadził przewodnika w miejsce, gdzie mieszkają koleżanki dziewczynki, jednak nie potwierdziły one by je odwiedzała. Dalsze ustalenia policjanta, który był w stałym kontakcie z rodzicami 12 latki pozwoliły na potwierdzenie, iż dziewczynka może przebywać w okolicach Bramy Portowej. Ten trop okazał się trafny i tam właśnie przewodnik wraz ze Spinem odnaleźli zaginioną. Na miejscu pojawili się także rodzice dziecka. 12-latka cała i zdrowa przekazana została pod opiekę rodziców.

Profesjonalne przygotowanie Spina specjalizującego się w topieniu śladów ludzkich doprowadził do szczęśliwego finału poszukiwań.

Spin to nowy pies, który od początku jest pod opieką przewodnika st. sierż. Damiana Zawalskiego, Na co dzień razem pracują w Referacie Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.