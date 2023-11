Kierowca miał ponad dwa promile i jechał drogą ekspresową. Zatrzymał go policjant po służbie Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj Młody policjant z Oddziałów Prewencji wykazał się dużą czujnością i odpowiedzialnością poza służbą, kiedy podróżował trasą S3 swoim samochodem. Jego uwagę zwrócił kierujący BMW, który na drodze ekspresowej jechał bardzo niespokojnie i zjeżdżał raz na lewy pas, a raz na pas awaryjny. Kierującego zatrzymał w Sulechowie zastawiając mu drogę swoim samochodem. 23-latek był bardzo agresywny. Okazało się, że był nietrzeźwy mając ponad dwa promile w swoim organizmie.

Dużą odpowiedzialnością wykazał się posterunkowy Bartosz Niewiadomski, który ma za sobą dopiero kilka miesięcy służby w Policji. W miniony piątek /3 listopada/ będąc w czasie wolnym od służby jego uwagę zwrócił kierujący osobowym BMW, który jechał przed nim trasą S3 w kierunku Zielonej Góry. Ta jazda pozostawiała wiele do życzenia. Była nerwowa, agresywna i nieregularna. Kierujący tym autem wjeżdżał na sąsiedni, lewy pas, aby po chwili zajeżdżać na pas awaryjny. Policjant cały czas jechał za tym samochodem. W międzyczasie posterunkowy Bartosz Niewiadomski zadzwonił na nr alarmowy 112, aby patrol pomógł w bezpiecznym zatrzymaniu mężczyzny do kontroli i sprawdzeniu takiego zachowania za kierownicą. Ten zjechał zjazdem do Sulechowa. W krótkim czasie po tym policjant zdecydował się wyprzedzić tego kierowcę i zajechać mu drogę. Ten wraz ze swoim pasażerem nie był tym faktem usatysfakcjonowany. Wykazywali się dużą agresją i wulgarnością. Policjant jednak doskonale poradził sobie w tej sytuacji. A po chwili miał już wsparcie swoich kolegów, którzy przyjechali we wskazane miejsce radiowozem. Wcześniejsze przypuszczenia młodego funkcjonariusza z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji okazały się trafne. Kierujący BMW zanim wszedł do auta sporo wypił. Miał bowiem ponad dwa promile alkoholu w swoim organizmie. Teraz będzie miał sporo czasu, aby przemyśleć swoje zachowanie. Czeka go bowiem długi rozbrat z prowadzeniem pojazdów mechanicznych. A do tego zagrożenie karą pozbawienia wolności. A młodemu policjantowi gratulujemy postawy. Dzięki temu zachowaniu zapobiegł niebezpiecznej sytuacji, do której mogło dość na drodze szybkiego ruchu.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Weilkopolskim