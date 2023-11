Kolejne sukcesy sportowe opolskiej policjantki

Data publikacji 06.11.2023

Mł. asp. Beata Szatka po raz kolejny udowodniła, że bieganie przełajowe to jej ogromna pasja. Policjantka Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zajęła 2. miejsce wśród kobiet w klasyfikacji policyjnej w V Niebieskim Biegu Niepodległości o Puchar Komendanta Głównego Policji. Jednak to nie jedyny sukces naszej koleżanki w zawodach. Reprezentacja Polskiej Policji, do której należy Beata Szatka, drużynowo zdominowała podium i zajęła 1. miejsce w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.