Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt z Brodnicy dziękuje dzielnicowemu

Bywają sytuacje, gdy policjanci służą pomocą również zwierzętom. Inowrocławski dzielnicowy starszy aspirant Damian Kacprzak dołożył wysiłków, by pies mógł mieszkać w godnych warunkach. Pies to nie rzecz!

Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu otrzymał pismo z Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy. W nim są podziękowania dla starszego aspiranta Damiana Kacprzaka, dzielnicowego rejonu gminy Dąbrowa Biskupia.

Policjant prowadził ustalenia dotyczące odnalezienia psa rasy Pit Bull, który pochodził ze schroniska, a dostał się w niepowołane ręce. Jego właściciel, który wziął czworonoga z placówki był osobą poszukiwaną do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany, a okres do „odsiadki” ma długi. Zwierzę zatem było przekazywane z rąk do rąk, a podejrzenie było takie, że pies przebywa w złych warunkach. Tak też było.

Dzielnicowy nie tylko namierzył, gdzie zwierzę przebywa, ale z uwagi na stwierdzone złe warunki, uczestniczył w odebraniu czworonoga. Pit Bull ponownie trafił pod opiekę do schroniska.