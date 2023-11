Duże utrudnienia na A2 – wybierzmy alternatywne drogi do granicy z Niemcami Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj W związku z kontrolami granicznymi, zakończeniem ferii jesiennych po stronie niemieckiej, wzmożonym ruchem po Wszystkich Świętych - na autostradzie A2 przed Świeckiem i w pobliskich Słubicach tworzą się zatory przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Wszystko to spowodowane jest również zdarzeniem drogowym do którego doszło w dniu wczorajszym. Dlatego monitorujemy sytuację w rejonie przygranicznym. Warto jednak w porę skorzystać z tras alternatywnych.

W związku z możliwością w dalszym ciągu tworzenia się zatorów w ruchu drogowym w ciągu autostrady A2 oraz drogi krajowej DK-2 w rejonie przejścia granicznego w Świecku w kierunku wyjazdu z Polski zaleca objazd pojazdów poprzez drogi i przejścia graniczne wysokiej przepustowości. Powyższa sytuacja drogowa spowodowana jest prowadzonymi kontrolami granicznymi przez niemieckich funkcjonariuszy. Dodatkowo powrót do domów z zakończonych ferii jesiennych po stronie niemieckiej sprawił, że ruch na głównych ulicach Słubic cały czas odbywa się bardzo wolno i tworzą się na nich korki. Podobnie jest również na drogach dojazdowych do miasta, czyli na drodze krajowej numer 29 od strony Zielonej Góry. Policjanci monitorują cały czas sytuację, ręcznie kierują ruchem w dwóch najbardziej newralgicznych miejscach Słubic - na rondzie przy moście granicznym i na skrzyżowaniu przy bazarze.

Powyższa sytuacja drogowa w dniu dzisiejszym spowodowana jest również wczorajszym zdarzeniem drogowym. W niedzielę (5 listopada) około godziny 18 na autostradzie A2 doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Odpowiedzialnym za zdarzenir był 84 letni obywatel Niemiec, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w hamujący pojazd. W wyniku uderzenia jedna z części karoserii uderzyła w szybę kolejnego pojazdu osobowego. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, zostali przetransportowani do szpitali. Obywatel Niemiec za spowodowanie kolizji drogowej odpowie przed sądem. Ruch na autostradzie przez niedzielny wieczór był przez kilka godzin całkowicie zablokowany.

W związku z możliwością tworzenia się nowych zatorów w ruchu drogowym w ciągu autostrady A2 oraz dróg w rejonie przejścia granicznego w Świecku w kierunku wyjazdu z Polski zaleca się zaplanowanie trasy podróży z uwzględnieniem alternatywnych dróg przebiegających przez przejścia graniczne z Niemcami.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach