78 nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji Lubelskiej Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj Kolejnych 78 nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi naszej formacji. Dziś policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Uroczysta zbiórka była też okazją do wręczenia 57 Medali za Długoletnią Służbę. Nowo przyjętym policjantom oraz odznaczonym funkcjonariuszom pogratulował Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

To już piąty w tym roku nabór do Policji w lubelskim garnizonie. Tym razem do służby przyjęliśmy 78 nowych funkcjonariuszy, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie. Uroczystości, która odbyła się na Sali Odpraw KWP w Lublinie, towarzyszyła podniosła atmosfera. Wzięła w niej udział kadra kierownicza Policji Lubelskiej na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie nadinsp. Arturem Bieleckim, komendanci miejscy i powiatowi a także rodziny wstępujących do służby funkcjonariuszy. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem młodzi policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania zobowiązując się strzec bezpieczeństwa obywateli „(…) nawet z narażeniem życia”. Funkcjonariuszy powitał w szeregach naszego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta nowi stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe. Z kolei Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka przekazał policjantom zasady etyki zawodowej.

Wśród grupy funkcjonariuszy przyjętych w szeregi lubelskiego garnizonu jest 60 mężczyzn i 18 kobiet. Nowo przyjęci mundurowi zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmowało wiele etapów: test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego młodzi policjanci będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi wszystkich komend powiatowych i miejskich naszego garnizonu, a także Oddziału Prewencji w Lublinie. Najwięcej funkcjonariuszy zostało przyjętych do KMP w Lublinie- 21 osób, oraz OPP w Lublinie – 9 osób.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało łącznie 57 funkcjonariuszy i pracowników lubelskiego garnizonu Policji. Wyróżnienia otrzymali z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji nadinspektora Artura Bieleckiego oraz Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki. Wręczono dziś 19 złotych, 30 srebrnych i 8 brązowych Medali Długoletnią Służbę.

Wojewoda Lubelski pogratulował nowo przyjętym policjantom, życząc, oprócz awansów, również uznania wśród społeczeństwa. Podziękował również odznaczonym funkcjonariuszom i pracownikom Policji Lubelskiej za ich trud i zaangażowanie wniesione w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców województwa.

Słowa podziękowania do odznaczonych policjantów skierował również Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinspektor Artur Bielecki, dziękując za ich profesjonalną służbę. Z kolei nowo przyjętym funkcjonariuszom pogratulował podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi lubelskich policjantów życząc służby pełnej wyzwań.

Od początku roku przyjęliśmy w nasze szeregi już 257 funkcjonariuszy. Przed nami jeszcze kolejny nabór, który odbędzie się w grudniu.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji Lubelskiej!

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI



Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

komisarz Anna Kamola