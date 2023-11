Nastolatkowie odpowiedzą za przemoc rówieśniczą Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj W związku z nagraniami przedstawiającymi przemoc wśród nieletnich, które ukazały się w sieci, policjanci podjęli natychmiastowe czynności zmierzające do ustalenia sprawców i pokrzywdzonych. Stróże prawa z chorzowskiej komendy ustalili wszystkich uczestników nagrań. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Wczoraj chorzowscy policjanci otrzymali sygnał o przypadkach przemocy rówieśniczej na trenie miasta. Sytuacje miały miejsce w ubiegłym tygodniu i zostały utrwalone telefonem komórkowym. Później nagrania zostały opublikowane na jednym z portali społecznościowych. Przedstawiały grupę dzieci, nadużywającą własnej siły wobec młodszych kolegów. Mundurowi szybko ustalili wszystkich uczestników. Okazało się, że jest to pięcioro nastolatków w wieku od 13 do 14 lat, którzy gnębili dwóch młodszych kolegów w wieku 9 i 10 lat. Cała sytuacja będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym. Młodzi sprawcy odpowiedzą za stosowanie groźby lub przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania.