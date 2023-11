Komendant Dominik Rzepecki wyróżniony Nagrodą „Anody” 2023 Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Komendant Komisariatu Policji w Żabnie – kom. Dominik Rzepecki został wyróżniony Nagrodą im. Jana Rodowicza „Anody” w 2023 roku „DOBRO JEST BLIŻEJ- NIŻ MYŚLISZ”.

Podczas uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 29.10.2023 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie uhonorowano osoby, dla których bezinteresowne pomaganie to coś naturalnego. W kategorii „Akcja Społeczna” znalazł się właśnie Komendant Komisariatu Policji w Żabnie kom. Dominik Rzepecki. W prezentacji jego osoby podkreślono szczególnie jego działania dla dobra dzieci z Domu Dziecka w Chersoniu na Ukrainie. Warto wspomnieć, że Komendant znany jest lokalnej społeczności ze swojej aktywności charytatywnej, empatii oraz chęci pomocy każdemu kto tego potrzebuje. Cytując organizatorów, nominowani są: „Nieobojętni na zło, gotowi do działania, do niesienia pomocy innym. Dzięki takim ludziom buduje się nasza codzienna solidarność, buduje się cierpliwie lepsza, wolna Polska, o którą walczyło pokolenie Armii Krajowej. Chcemy, aby ich świadectwo, ich praca stanowiły przykład dla innych, że warto dzielić się dobrem...”

Organizatorem Nagrody jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyboru nominowanych i laureatów w XI edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” dokonała Kapituła w składzie: ks. Andrzeja Augustyński, Ewa Błaszczyk, Jacek Dębicki, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Paweł Łukasiak, Olga Puncewicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański.