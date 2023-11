Kontrola drogowa zakończona... pomocą Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze łęczyckiej drogówki w ramach akcji "Świeć Przykładem” oraz "Twoje światło – Nasze Bezpieczeństwo” zatrzymali do kontroli drogowej kobietę poruszającą się rowerem bez żadnego oświetlenia oraz elementów odblaskowych. Trudna historia kierującej jednośladem zmiękczyła serca nie tylko wykonujących czynności funkcjonariuszy, ale i całego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

30 października 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego łęczyckiej komendy przeprowadzali kontrolę drogową pod kątem akcji profilaktycznych „Świeć Przykładem” oraz „Twoje światło – Nasze Bezpieczeństwo". Kobieta kierująca rowerem już po zmroku nie miała oświetlenia w rowerze oraz nie posiadała żadnych elementów odblaskowych. Poruszała się ruchliwą drogą wojewódzką 703 i miała do przejechania jeszcze kilka kilometrów po nieoświetlonej jezdni. Podczas kontroli kierująca jednośladem opowiedziała historię, która poruszyła funkcjonariuszy. Decyzja policjantów była jednoznaczna – pouczenie. Kobieta mieszka aktualnie u swojej rodziny, która pomogła jej podczas...ucieczki z domu. Kobieta wraz z dziećmi nie posiada dosłownie niczego, gdyż opuściła dom "tak jak stała". Aktualnie nasza bohaterka jest bezpieczna, podjęła pracę oraz stara się o przydzielenie mieszkania socjalnego.

Na odprawie padło hasło o pomocy – każdy to, co ma i może dać. Odzew łęczyckiej drogówki był ogromny! Meble, ręczniki, prześcieradła i... światła do wyposażenia roweru, który jest niezbędnym środkiem lokomocji służącym kobiecie w dotarciu do pracy.

„Jest w nas wrażliwość na ludzką krzywdę. Kiedy ludzie widzą niebieskie światła, to patrzą na nas negatywnie, ale my jesteśmy po to, aby im pomóc w ich trudnej sytuacji” – mówią policjanci.

Akt dobroci funkcjonariuszy przywrócił kobiecie nie tylko wiarę w ludzkość, ale i dał determinację, aby stanąć na nogi. Ta historia jest zachętą dla wszystkich, aby zawsze oferować pomoc każdemu w potrzebie. Nawet jeden mały gest dobroci jest w stanie zmienić czyjąś sytuację w życiu.