Zero tolerancji dla wandali - niszczenie miejskiej zieleni zarejestrowane przez kamerę monitoringu Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci dzięki czujności operatorów miejskiego monitoringu zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy w nocy 1 listopada wyrywali kwiaty z klombów na deptaku i niszczyli je. Wandale byli bardzo zaskoczeni zatrzymaniem, odpowiedzą teraz przed sądem za zniszczenie roślin, a jeden z nich dodatkowo za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym.

Współpraca zielonogórskich policjantów z operatorami miejskiego monitoringu jest wyjątkowo efektywna. Zespół dyżurnych zielonogórskiej komendy na bieżąco ma kontakt telefoniczny z operatorami i jeżeli dzieje się w mieście coś niepokojącego patrole policji natychmiast kierowane są na miejsce. Operatorzy monitoringu pomagają policjantom zidentyfikować miejsca wypadków drogowych, kolizji, wykroczeń czy przestępstw. Nagrania z kamer monitoringu są również istotnym dowodem w prowadzonych przez policjantów sprawach. Właśnie taka szybka reakcja zarówno operatorów miejskiego monitoringu, jak i służb dyżurnych doprowadziła do sprawnego zatrzymania dwóch wandali, którzy w nocy 1 listopada niszczyli kwiaty wyrywane z klombów na zielonogórskim deptaku. Dwóch dziwnie się zachowujących młodych mężczyzn zauważył operator monitoringu, jego doświadczenie nie zawiodło – mężczyźni nagle zaczęli wyrywać kwiaty z klombów i niszczyć je. Wydawali się rozbawieni i dokumentowali nagrywając telefonem komórkowym swoją „zabawę”. Operator monitoringu powiadomił Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, który skierował na miejsce policyjny patrol. Kamery zarejestrowały, że dwaj mężczyźni weszli do jednego z lokali na deptaku. Tam właśnie odnaleźli ich policjanci. Mężczyźni byli bardzo zaskoczeni, zachowywali się arogancko, a jeden z nich w obecności policjantów używał wulgarnych słów. Drugi natomiast odmówił podania swoich danych przy legitymowaniu i skłamał, że nie ma dokumentu tożsamości. Obydwaj mężczyźni byli pijani i zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień.

Zatrzymani to 19-latek z Zielonej Góry i 18-latek z gminy Świdnica. Obydwaj odpowiedzą za wykroczenie zniszczenia roślinności, 19-latek dodatkowo za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym, a 18-latek również za podanie fałszywych danych legitymującym go policjantom i odmowę okazania dokumentu tożsamości. Obydwaj mężczyźni oprócz kary grzywny muszą się liczyć także z zobowiązaniem do naprawienia wyrządzonej szkody. Nie ma tolerancji dla wandalizmu.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.17 MB)