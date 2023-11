Kolejni nowi dolnośląscy policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania… Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Stan osobowy naszego garnizonu powiększył się o 60 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 28 kobiet. Zostali oni świeżo przyjęci do służby, a akty ślubowania wręczył im Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. W uroczystości oprócz kadry kierowniczej i samych funkcjonariuszy oraz ich rodzin, brali udział także muzycy z policyjnej Orkiestry z KWP we Wrocławiu. Młodzi policjanci pojadą teraz na kurs podstawowy do szkół w kraju i później wrócą do swoich jednostek macierzystych, by dbać każdego dnia o nasze bezpieczeństwo… A Ty podjąłeś już właściwe w swoim życiu decyzje zawodowe? Jeżeli nie, to sprawdź koniecznie warunki zatrudnienia w Policji. Być może jest to formacja właśnie dla Ciebie. KLIKNIJ I PRZECZYTAJ!

,,Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (...) " – m.in. takie właśnie słowa podczas uroczystego ślubowania wypowiedzieli nowi policjanci, którzy zasilili szeregi dolnośląskiej Policji.

Rota ślubowania wypowiedziana została w trakcie uroczystej zbiórki, którą tym razem zorganizowano na palcu Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu – miejscu wyjątkowym, będącym „świadkiem” skomplikowanej historii stolicy Dolnego Śląska.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od złożenia meldunku nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości insp. Remigiusza Sawickiego - Dowódcę Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Następnie wydano stosowne komendy i sygnały do wciągnięcia flagi Polski na maszt, aby wspólnie odśpiewać hymn Rzeczypospolitej Polskiej i móc przystąpić do punktu kulminacyjnego apelu, czyli ślubowania młodych adeptów policyjnego rzemiosła.

Po zakończeniu tej części, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe i jako pierwszy do policjantów zwrócił się asp. szt. Piotr Malon - Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, który życzył nowo przyjętym policjantom samych sukcesów na szkoleniu podstawowym oraz w trakcie przyszłej kariery, ale przede wszystkim życzył, aby po każdej służbie bezpiecznie i zdrowo wracali do domu. Następnie głos zabrał Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Pan dr Andrzej Jerie, który życzył funkcjonariuszom, żeby doświadczyli w swoim życiu takiego momentu, kiedy ktoś powie: są policjanci, więc czuję się bezpiecznie. Wyraził również przekonanie, że dając mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, policjanci będą mogli z tego czerpać ogromną satysfakcję. Nie mogło zabraknąć też słów otuchy i jakże ważnego duchowego wsparcia, ze strony kapelana dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka.

Przemówienia okolicznościowe zakończył swoim wystąpieniem nadinsp. Dariusz Wesołowski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Szef dolnośląskich policjantów zwrócił się do nowych funkcjonariuszy z apelem, aby pamiętali o rocie policyjnego ślubowania przez całą swoją służbę, przez wszystkie lata, które jeszcze przed nimi. Jak zaznaczył Pan Generał służba w Policji to niełatwa droga, ale daje ona olbrzymią satysfakcję z niesienia pomocy innym, z dbania o to co najcenniejsze i o poczucie bezpieczeństwa. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zwrócił się także do rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy, którym podziękował za wsparcie, jakim obdarzyli swoich bliskich – teraz już młodych adeptów sztuki policyjnej.

W ceremonii ślubowania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, udział wzięła Pani Małgorzata Hasiewicz - Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W uroczystości uczestniczyli także komendanci miejscy oraz powiatowi garnizonu dolnośląskiego, których podlegli policjanci zostali świeżo wcieleni do służby. Na placu przy Centrum Historii Zajezdnia zgromadzili się również członkowie rodzin funkcjonariuszy wraz z dziećmi, które były wyraźnie zainteresowane tym wydarzeniem i wszyscy chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia z młodymi policjantami.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której muzycy zgodnie z policyjnym ceremoniałem zagrali stosowne sygnały, marsze oraz oczywiście hymn, a na koniec dali pokaz swoich umiejętności, prezentując kilka utworów ze swojego repertuaru.

Wszystkim nowo przyjętym policjantom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych latach tej niełatwej, ale jakże niezwykle satysfakcjonującej służby.

Łącznie stan osobowy naszego garnizonu powiększył się w tym roku o 249 funkcjonariuszy. Obecnie przyjętych 60 policjantów trafi teraz do swoich jednostek macierzystych, w tym m.in . do Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Głogowa, Góry, Kamiennej Góry, Kłodzka, Lubania, Lubina, Oleśnicy, Polkowic, Strzelina, Środy Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Ząbkowic Śląskich, Wołowa oraz Zgorzelca. Część z młodych funkcjonariuszy służbę pełnić będzie także w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.

Kolejne przyjęcia zaplanowane zostały na koniec grudnia 2023 roku, a więc serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się już teraz z warunkami służby w Policji. Informujemy, że każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje na start uposażenie w wysokości 4930 złotych netto, a Ci funkcjonariusze, którzy nie ukończyli 26 roku życia - 5300 złotych netto. Natomiast policjanci pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, gdy już zakończą kurs podstawowy, otrzymają uposażenie w wysokości 5750 złotych netto, a Ci funkcjonariusze mający powyżej 26 lat - 5320 złotych netto. Informacje szczegółowe znajdują się w na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA/SŁUŻBA W POLICJI.