25-latek wyłudził sprzęt elektroniczny na kwotę około 50 tysięcy złotych, posługując się danymi innych osób Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Najpierw oszukiwał co do swojej tożsamości zawierając umowy przez Internet i posługując się danymi przypadkowych osób, by wyłudzić sprzęt elektroniczny, a następnie go sprzedać. Co najmniej 15 razy oszukał w ten sposób jedną z firm telekomunikacyjnych wyłudzając sprzęt elektroniczny w postaci telefonów i laptopów na łączną kwotę około 50 tysięcy złotych. Wpadł w ręce policjantów odbierając ostatnią z przesyłek. 25-latek z Legnicy usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu, gdyż był jeszcze poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu.

Funkcjonariusze Wydziału do Wałki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działając wspólnie z kryminalnymi tożsamej komórki legnickiej komendy miejskiej, zatrzymali 25-latka odpowiedzialnego za liczne wyłudzenia. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych na gorącym uczynku, kiedy to podając się za pracownika urzędu próbował odebrać przesyłkę zawierającą sprzęt elektroniczny przekazany na podstawie zawartej w Internecie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Według ustaleń kryminalnych 25-letni legniczanin przez niemal dwa miesiące prowadził nielegalny proceder za pośrednictwem sieci, dzięki któremu pozyskiwał a następnie sprzedawał nowy sprzęt elektroniczny. Okazało się bowiem, że mężczyzna będąc w posiadaniu danych osobowych i teleadresowych różnych osób i firm zawierał za pośrednictwem Internetu umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych i przypisanego do nich sprzętu. Pozyskane w ten nielegalny sposób urządzenia następnie sprzedawał, a zarobione środki trafiały do jego kieszeni.

Oczywiście z zawartych umów 25-latek się nie wywiązywał, czym popełniał kolejne przestępstwa. W ten sposób dopuścił się nie mniej niż 15 czynów, a pozyskany w przestępczym procederze sprzęt oszacowany został na kwotę około 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze Wydziału do Wałki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zebrali materiał dowodowy pozwalający przedstawić 25-latkowi 15 zarzutów oszustwa.

Jak się okazało w toku prowadzonego postępowania mężczyzna już wcześniej popełniał przestępstwa przeciwko mieniu i w związku z tymi sprawami był poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Dlatego tuż po zatrzymaniu został przetransportowany do aresztu.

Spawa ma charakter rozwojowy, policjanci nadal ustalają szczegóły tych oszustw oraz ewentualne kolejne osoby poszkodowane w wyniku przestępczego procederu 25-latka. Za dotychczas popełnione i udowodnione czyny w warunkach powrotu do przestępstwa grozi zatrzymanemu do 12 lat pozbawienia wolności.