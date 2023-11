Próbował dokonać napadu. Kto go rozpoznaje? Data publikacji 07.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z 3. komisariatu poszukują mężczyzny, który usiłował dokonać rozboju w jednym ze sklepów w Lublinie. Swojego celu nie osiągnął. Bardziej stanowcza okazała się być kasjerka, która spłoszyła napastnika. Jeżeli ktoś go rozpoznaje, proszony jest o kontakt z 3. komisariatem Policji w Lublinie telefon 47 811 58 00.

Do tego zdarzenia doszło 20 października br. w jednym ze sklepów na osiedlu Bronowice. Jak wynika ze zgromadzonych w sprawie materiałów, zarejestrowany przez kamery mężczyzna po chwili od wejścia do marketu zaatakował kasjerkę. Najpierw podszedł do lady i groźbą próbował zmusić kobietę do oddania pieniędzy z kasy. Gdy to nie poskutkowało zaczął się z nią szarpać i popychać. Ostatecznie pracownica sklepu okazała się być, bardziej zdeterminowana i wypchnęła agresora zza lady. Próbowała bronić się też gazem łzawiącym. Mężczyzna potykając się uciekł ze sklepu.

Jeżeli ktoś go rozpoznaje, proszony jest o kontakt z 3. komisariatem Policji w Lublinie przy ulicy Kunickiego 42, telefon 47 811 58 00 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr 112. Zapewniamy anonimowość.

( KWP w Lublinie / sc)