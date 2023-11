Ponad 350 mln zł strat Skarbu Państwa - potężna karuzela vatowska rozpracowana przez śląskich śledczych Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2017 roku prowadzą skomplikowane, wielowątkowe postępowanie, dotyczące karuzeli podatkowej. Śledczy analizują w nim operacje finansowe grup przestępczych na łączną sumę ponad 1,8 mld zł, w których wartość wyłudzonego podatku VAT wynosi 350 mln zł. Do tej pory policjanci zatrzymali łącznie 23 podejrzane osoby, które odpowiedzą za wyłudzenie 21 mln zł.

Postępowanie policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, jest prowadzone od 2017 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z/s w Katowicach. Śledczy wpadli wtedy na trop pewnej grupy przestępczej. W ciągu kolejnych lat stróże prawa systematycznie gromadzili informacje i poszerzali swoje ustalenia o kolejne osoby i podmioty gospodarcze, biorące udział w karuzelach vatowskich. W efekcie żmudnych ustaleń, sprawa przekształciła się w wielowątkowe i skomplikowane postępowanie, obejmujące działalność kilku zorganizowanych grup przestępczych, które zajmowały się fikcyjnym wewnątrzwspólnotowym obrotem różnymi towarami i wyłudzaniem z tego tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT. Członkowie przestępczych organizacji niejednokrotnie działali w kilku różnych grupach.

O złożoności i skali nielegalnej działalności świadczy zakres działań, jakie podjęli policjanci oraz wysokość strat Skarbu Państwa, spowodowanych wyłudzeniami VAT-u. Śledczy przesłuchali wielu świadków i przeprowadzili dziesiątki przeszukań, zabezpieczając obszerną dokumentację księgowo-rachunkową, potwierdzającą przestępczą działalność, którą skrupulatnie przeanalizowano. W konsekwencji policjanci ustalili mechanizm i skalę nielegalnego procederu oraz zatrzymali kilkanaście osób na terenie całego kraju. Śledczy analizują operacje, których łączna wartość przekroczyła 1,8 mld zł , a wysokość wyłudzonego podatku VAT, stanowiąca 23% wartości obrotu, wyniosła 350 mln zł . Obecnie czynności są prowadzone równolegle w siedmiu rozbudowanych wątkach.

Do tej pory policjanci zatrzymali 23 osoby i rozbili grupę przestępczą, w której działali. Rozpracowana organizacja działała w latach 2014–2020 w Katowicach, Krakowie i innych miastach na terenie kraju. Zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych, polegających m.in. na wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej faktur VAT, poświadczających fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym, częściami samochodowymi oraz artykułami spożywczymi. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym i, wykorzystując mechanizm tzw. „karuzeli podatkowej”, wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT, oszacowany na około 21 mln zł .

Zatrzymane osoby zostały doprowadzane do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z/s w Katowicach. Tam usłyszały zarzuty związane z popełnieniem przestępstw karno-skarbowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. W zależności od zarzutów, grozi im od kilku do 25 lat więzienia za tzw. zbrodnię fakturową. 9 podejrzanych trafiło do aresztu. Wobec pozostałych prokurator zastosował m.in. poręczenia majątkowe. Zabezpieczono również mienie w postaci kamienicy w Krakowie.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.37 MB)