Unikał więzienia, ale nie uniknął spotkania z poszukiwaczami z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy Data publikacji 08.11.2023 Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy namierzyli i zatrzymali 45-latka, który zamiast cieszyć się wolnością winien siedzieć za kratami. Za jego przestępczą działalność sąd skazał go bowiem na 5 lat więzienia. Mężczyzna unikał kary do czasu, gdy sprawą zajęli się „łowcy głów" z komendy wojewódzkiej.

45-letni wąbrzeźnianin w czerwcu ubiegłego roku został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu na karę 5 lat więzienia za oszustwa, posługiwanie się podrobionymi dokumentami i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Jak ustalili w toku prowadzonych czynności śledczy, w latach 2011-2013 „pod przykrywką” legalnie działającej firmy handlowo-usługowej nie wywiązywał się on z zobowiązań, czym naraził na kilkumilionowe straty dwie spółki. Mężczyzna unikał jednak „odsiadki”.

Dlatego, w czerwcu tego roku, ten sam sąd wydał za nim list gończy, który trafił do wąbrzeskich policjantów, bo to na ich terenie ostatnio zamieszkiwał 45-latek. 19 października natomiast sprawą poszukiwań mężczyzny zainteresowali się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Od tego dnia cieszył się on wolnością już tylko dwa tygodnie. „Łowcy głów” namierzyli 45-latka w jednym z mieszkań na ul. Fałata w Toruniu, gdzie zatrzymali go w miniony czwartek (2.11.2023).

Ukrywając się, mężczyzna miał nadzieję, że uniknie kary i nadal będzie mógł wieść wygodne życie, jak dotychczas, nie jest to jednak możliwe, gdy na drodze stają poszukiwacze z komendy wojewódzkiej. Policjanci doskonale opanowali sposoby, by koniec końców ci, którzy lekceważą Temidę trafili tam, gdzie ich miejsce.