3 osoby zatrzymane do sprawy pobicia – poszkodowany mężczyzn trafił do szpitala

Data publikacji 08.11.2023

Dwóch mężczyzn i kobieta dokonali pobicia mieszkańca powiatu strzelińskiego. Jak ustalili policjanci napastnicy bili i kopali po głowie 25-latka, a na domiar złego jeden z napastników użył noża w wyniku czego u poszkodowanego powstały rany cięte policzka. Chwilę później wszyscy zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnych cel. Zebrany do sprawy materiał dowodowy pozwolił przedstawić sprawcom zarzuty. Za popełnienie czynu grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.