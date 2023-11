Policjanci odebrali podziękowania, których się nie spodziewali Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj Do policjantów wpłynęły podziękowania, których się nie spodziewali. Wykonali swoją pracę i trochę więcej, czuli, że tak trzeba i bardzo chcieli pomóc. Siedmioro dzieci trafiło do pogotowia opiekuńczego, a policjanci zebrali środki na zakup rzeczy, które były im potrzebne.

Policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Porcie odebrali podziękowania za swoją pracę oraz zaangażowanie w sprawie siedmiorga dzieci, które trafiły do Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. Ze względu na sytuację rodziny oraz dla bezpieczeństwa dzieci nie mogły pozostać w domu, a ich rzeczy osobiste oraz ubrania nie nadawały się do użytkowania. Decyzją sądu zaopiekowała się nimi gdańska placówka pomocowa. Policjanci wiedzieli, że rodzeństwo trafiło pod właściwą opiekę, jednak wzruszeni sytuacją czuli, że muszą zrobić w tej sprawie więcej. Wspólnie podjęli decyzję o dalszej pomocy i szybko zorganizowali ubrania oraz pieniądze, za które zostały kupione potrzebne rzeczy. Nie oczekiwali podziękowań, bo to była potrzeba serca, jednak gdy te wpłynęły, z radością ich wysłuchali.

Szanowni Państwo, dyrektor Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego składa serdecznie podziękowania za inicjatywę Policjantów, aby zadbać nie tylko o bezpieczeństwo fizyczne dzieci, ale także o ich potrzeby. Policjanci z VI Komisariatu z własnej inicjatywy zebrali środki na zakup odzieży dla dziewcząt i chłopców interwencyjnie zabezpieczonych w naszych placówkach w dniu 20.09.2023 r. Troska Policjantów o zabezpieczenie podstawowych potrzeb naszych wychowanków bardzo poruszyła nas wszystkich, szczególnie że sytuacja dotyczyła interwencji służb i konieczności zabezpieczenia 7 dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Jako placówki typu interwencyjnego jesteśmy przygotowani na tego rodzaju sytuacje, dlatego inicjatywa Policjantów początkowo nas zaskoczyła, ale jednocześnie bardzo pozytywnie poruszyła. W imieniu swoim, pracowników oraz dzieci wszystkim Państwu składam serdeczne podziękowania.