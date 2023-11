Działania poszukiwawcze oleśnickich policjantów doprowadziły do odnalezienia 86-latki Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy prowadzili wzmożone działania poszukiwawcze na terenach leśnych za zaginiona 86-latką. Kobieta przedwczoraj w godzinach popołudniowych wyszła na grzyby, po czym nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Dzięki wytężonej pracy mundurowych i zgranej współpracy wszystkich służb zaginiona została odnaleziona i przekazana w ręce służb ratowniczych. Pomimo spędzenia całej nocy w lesie i wychłodzeniu organizmu, jej życiu już nic nie zagraża.

W poniedziałek, 6 listopada około godziny 20:00 sycowscy policjanci przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 86-latki. Kobieta w godzinach popołudniowych wyszła do lasu na grzyby, po czym nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Bezpośrednio po przyjęciu zawiadomienia mundurowi rozpoczęli działania poszukiwawcze w lesie, w którym mogła znajdować się 86-latka. Z uwagi na późną godzinę i słabą widoczność policjanci bardzo poważnie podeszli do zgłoszenia i wdrożyli szereg działań w celu odnalezienia zaginionej. Mundurowi wraz ze strażakami przeszukiwali obszar leśny, gdzie mogła się znajdować zaginiona.

W godzinach porannych do policjantów i strażaków, którzy cała noc szukali zaginionej, dołączyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z dronami, Ochotnicza Straż Pożarna z Bogatyni z asami tropiącymi oraz Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

Dzięki skoordynowanym działaniom Policji i innych służb oraz determinacji biorących udział w poszukiwaniach funkcjonariuszy zaginiona kobieta została odnaleziona. Seniorka znajdowała się w głębi lasu, była wycieńczona i wychłodzona. Mieszkanka Sycowa została natychmiast przekazana służbom ratowniczym i przewieziona do szpitala celem sprawdzenia jej stanu zdrowia. Dziś już wiemy, że jej życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

Pamiętajmy, aby wybierając się na leśne spacery lub grzybobranie zawsze zabierać ze sobą telefon z naładowaną baterią i poinformować bliskich o tym, gdzie zamierzamy się udać!