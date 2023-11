POMAGAMY I CHRONIMY – policjanci zawsze gotowi, by wyciągnąć pomocną dłoń Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj Pomaganie innym to dla dolnośląskich policjantów „chleb powszedni”. Każdego dnia podczas służby podejmują nowe wyzwania. Najczęściej realizowane interwencje to te wynikające ze zgłoszenia, jednak nie brakuje i takich, które podejmowane są z własnej inicjatywy, dlatego policjanci zawsze muszą być gotowi na nieprzewidziane zdarzenia. Lubańscy funkcjonariusze tym razem pomogli przy... wymianie koła.

Dlaczego służba w Policji jest taka wyjątkowa? Bo każdy dzień przynosi inne wyzwania, a wszystkie mają na celu niesienie pomocy innym. Tym razem policjanci Ogniwa Patrolowego z Lubania wracając z interwencji drogą krajową nr 30 zauważyli stojący na jezdni samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Pojazd stał na drodze, gdzie natężenie ruchu o każdej porze dnia jest duże.

Funkcjonariusze zareagowali i podjechali sprawdzić co się stało. Szybko okazało się, że kobieta kierująca osobówką złapała „gumę” i nie potrafiła samodzielnie wymienić koła. Stróże prawa zaczęli od zabezpieczenia miejsca, by nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. Następnie widząc, że postój uszkodzonego samochodu utrudnia ruch w tym miejscu, a oczekiwanie na pomoc ze strony znajomego kobiety będzie zbyt długie od razu pomogli kierującej i szybko usunęli usterkę w jej samochodzie. Po kilku minutach mogła wyruszyć w dalszą drogę, a policjanci wrócić do swoich służbowych obowiązków.

#POMAGAMYICHRONIMY

asp. Aleksandra Pieprzycka