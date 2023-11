Policjant wskoczył do rzeki i uratował kobietę Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj Łomżyński policjant uratował życie 62-latki. Funkcjonariusz wskoczył do rzeki i wyciągnął kobietę z wody. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobiecie nie stała się krzywda.

Dyżurny łomżyńskiej Policji otrzymał informację, że 62-latka wyszła z domu w stronę łąk i rzeki, a rodzina obawia się o jej bezpieczeństwo. Policjanci od razu pojechali się w rejon nadrzeczny. W pewnym momencie zauważyli nad brzegiem rzeki kobietę odpowiadającą rysopisowi. Po chwili wskoczyła ona do wody i zaczęła się topić. Mundurowi natychmiast zaczęli biec w jej kierunku.



Posterunkowy Jan Wiliński w pełnym umundurowaniu i wyposażeniu wskoczył do wody. Udało mu się szybko dotrzeć do kobiety i przetransportować ją do brzegu, na którym był już drugi policjant. Dno rzeki było bardzo grząskie, co powodowało problemy z wyjściem na brzeg. Jednak z pomocą drugiego mundurowego udało się bezpiecznie wydostać kobietę z rzeki. Następnie mundurowi udzielili 62-latce pierwszej pomocy. Na miejsce wezwali załogę karetki pogotowia, która zabrała 62-latkę do szpitala.



Dzięki szybkiej reakcji łomżyńskich funkcjonariuszy udało się uratować życie kobiety. Posterunkowy Jan Wiliński kurs podstawowy zakończył zaledwie miesiąc temu, a już na początku swojej drogi zawodowej wypełnił słowa roty ślubowania "strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia".



( KWP w Białymstoku / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.81 MB)