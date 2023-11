Komisarz Beata Wcisło z Małopolskiej Policji otrzymała w Pałacu Prezydenckim wyróżnienie w II edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” Data publikacji 08.11.2023 Powrót Drukuj 7 listopada br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala wręczenia nagród w II edycji Konkursu „Razem dla Seniorów”. Wyróżniono najciekawsze i najbardziej wartościowe działania na rzecz osób starszych. Akcja odbywa się z inicjatywy Agaty Kornhauser–Dudy. Kom. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie otrzymała na gali wyróżnienie za swą działalność profilaktyczno – edukacyjną prowadzoną na rzecz przeciwdziałania przestępstwom na szkodę seniorów.

Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności. Konkurs został zainaugurowany 14 listopada 2021 r. z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Do II edycji konkursu wpłynęło bardzo wiele zgłoszeń, prezentujących różnorodną gamę działań aktywizujących seniorów: zarówno o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, jak również prozdrowotnym, promujące badania i dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne. Komisarz Beata Wcisło z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie otrzymała wyróżnienie za swe działania w kategorii „Dla Seniorów”. Nagrody laureatom wręczyli Małżonka Prezydenta RP oraz Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik. Musimy mieć świadomość, że to, jakie stworzymy warunki dla komfortu życia seniorów, będzie kształtowało naszą przyszłość. Państwa działalność to realizacja tej prawdy w praktyce – podkreślała Pierwsza Dama, zwracając się do uczestników wydarzenia.

Więcej o gali na: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/gala-wreczenia-nagrod-w-ii-edycji-konkursu-razem-dla-seniorow,76888

Komisarz Beata Wcisło na przestrzeni ostatnich 7 lat koordynowała w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie działania w zakresie bezpieczeństwa seniorów. Realizowała przedsięwzięcia dotyczące profilaktyki społecznej, prowadziła na terenie województwa małopolskiego zajęcia profilaktyczne m. in. w placówkach oświatowych, uczelniach wyższych, klubach seniora, centrach aktywności seniora a także innych miejscach zrzeszających osoby starsze. Jako prelegent brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach szkoleniowych dedykowanych osobom starszym. Przygotowała różnego rodzaju projekty edukacyjne, które były realizowane wspólnie z mediami, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radą Krakowskich Seniorów, Archidiecezją Krakowską, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Krakowie, Polskim Związkiem Działkowców, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, placówkami NFZ. Celem prowadzonych kampanii było dotarcie do seniorów i upowszechnianie wiedzy o oszustwach popełnianych na szkodę osób starszych oraz popularyzację zasad postępowania, które służą minimalizacji ryzyka stania się ofiarą przestępstwa.

Zdjecia: Kancelaria Prezydenta RP i materiały własne