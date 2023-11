Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali poszukiwanego listem gończym Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zatrzymując 42-letniego mieszkańca Stalowej Woli poszukiwanego listem gończym, odnotowali na swoim koncie kolejny sukces. Mężczyzna, chcąc uniknąć ciążącej na nim kary pozbawienia wolności, od blisko 3 lat ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy i pół roku. Na swoim koncie ma przestępstwa narkotykowe, nielegalne posiadanie broni palnej, a także czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.

Rzeszowscy policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób nie ustają w działaniach związanych z ustalaniem miejsc pobytu i zatrzymywaniem osób poszukiwanych, które próbują zwieść organy ścigania, by uniknąć ciążącej na nich kary pozbawienia wolności. Tym razem funkcjonariusze pracowali nad sprawą poszukiwanego 42-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Mężczyzna ukrywał się od 2020 roku. Był poszukiwany listem gończym celem odbycia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, nielegalne posiadanie broni oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.

Zajmujący się tą sprawą policjanci żmudnie gromadzili i analizowali wszelkie informacje, dzięki czemu wpadli na trop poszukiwanego mężczyzny. Początkowo miał on wyjechać z kraju i zamieszkać na stałe w Holandii lub Luksemburgu. Jednak w ostatnim czasie wrócił do Polski licząc, że uda mu się ukryć się na terenie naszego województwa. Policyjni poszukiwacze szybko zweryfikowali te informacje. Ustalili, że w październiku poszukiwany 42-latek mógł także dopuścić się innych przestępstw w rejonie Stalowej Woli. Próbując zmylić organy ścigania, regularnie zmieniał miejsce pobytu, a także samochody, którymi się poruszał.

Realizowane przez policjantów czynności doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Mężczyzna ukrywał się w domu w Woli Raniżowskiej na terenie powiatu kolbuszowskiego. Funkcjonariusze z WPiIO KWP w Rzeszowie we współpracy z policjantami z Kolbuszowej, w miniony czwartek zatrzymali poszukiwanego. 42-latek zaskoczony wizytą policjantów nie chciał otworzyć drzwi, dlatego przy wsparciu strażaków PSP dokonano siłowego wejścia do domu. Podczas zatrzymania w domu mężczyzny policjanci ujawnili i zabezpieczyli narkotyki, broń białą wymagającą zezwolenia oraz inne niebezpieczne narzędzia.

Zatrzymany 42-latek trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy i pół roku.