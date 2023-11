Trzy miesiące aresztu dla włamywaczy Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i komendy ze Żnina zatrzymali 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę podejrzanych o dokonanie szeregu włamań do domów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. We wtorek, 7 listopada sąd zadecydował o ich aresztowaniu. Mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

W ubiegłym roku, na terenie gminy Barcin i Łabiszyn doszło do szeregu włamań do domów jednorodzinnych. Łupem sprawców padały najczęściej pieniądze oraz różna biżuteria. Po otrzymanych zgłoszeniach policjanci pracowali nad ustaleniem sprawców tych przestępstw. W działania włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy od dłuższego czasu zajmowali się rozpracowaniem sprawców dokonujących włamań do domów jednorodzinnych. Co łączyło ze sobą te sprawy? Sposób działania włamywaczy, którzy zostawiali po sobie niemalże idealny porządek. Maskowali ślady włamań, a wewnątrz działali w taki sposób, że pokrzywdzeni orientowali się, że stracili kosztowności, czasem dopiero po kilku dniach. Policjanci połączyli siły. Wymiana informacji skutkowała wytypowaniem włamywaczy.



W rezultacie, w sobotę, 4 listopada policjanci zatrzymali na terenie powiatu inowrocławskiego 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę, bezpośrednio po tym, jak działając w porozumieniu, włamali się do pomieszczenia gospodarczego, z którego ukradli szufladę z mrożonym mięsem, gdyż w tym przypadku prawdopodobnie nic cenniejszego nie znaleźli.

W samochodzie, którym się poruszali, funkcjonariusze znaleźli m.in. kominiarkę, rękawiczki i latarki oraz narzędzia do pokonywania zabezpieczeń. Odzyskali w całości mienie pochodzące z tego włamania. W wyniku przeszukań miejsca zamieszkania pary, w powiecie aleksandrowskim, policjanci znaleźli i zabezpieczyli liczną biżuterię: pierścionki, kolczyki, łańcuszki i zegarki, które częściowo zostały rozpoznane przez pokrzywdzonych.



Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym szeregu zarzutów kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. We wtorek, 7 listopada sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na najbliższe 3 miesiące.

Jak wynika z ustaleń kryminalnych, para działała od kilkunastu miesięcy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Aresztowani mogą mieć na swoim koncie kilkanaście włamań do domów. Najczęściej domy i ich mieszkańcy byli wcześniej obserwowani, a sprawcy byli bardzo ostrożni podczas wyboru potencjalnych ofiar.

Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.