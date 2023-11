Bezdomni mogą liczyć na pomoc policjantów. Ty także reaguj i nie bądź obojętny

Data publikacji 09.11.2023

Chociaż zima, nawet ta kalendarzowa jeszcze do nas nie dotarła, to temperatury w nocy stają się coraz niższe, co stanowi zagrożenie dla osób bezdomnych i bezradnych. Pamiętajmy, że wychłodzenie organizmu w najgorszym wypadku może doprowadzić do śmierci.