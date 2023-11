Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z zabójstwem 50-latka. Policjanci reanimowali mężczyznę Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Makowa Mazowieckiego zatrzymali 2 osoby w związku z zabójstwem 50-letniego mężczyzny. 46-letnia kobieta usłyszała zarzut zabójstwa i grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast 46-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu oraz utrudnianie śledztwa. Grozi mu za to do 5 lat pobawienia wolności. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

W sobotę (4.11.2023) dyżurny makowskiej policji otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło awantury pomiędzy kobietą a mężczyzną w jednym z mieszkań na terenie Makowa Mazowieckiego. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce zastali kłócą się parę przed blokiem. Policjanci poprosi oboje o wejście do mieszkania. Po wejściu do środka mundurowi zauważyli ślady krwi na podłodze. W jednym z pokoi zobaczyli leżącego na łóżku zakrwawionego mężczyznę z ranami ciętymi. Był nieprzytomny. Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej i wezwali karetkę pogotowia. 50-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego trafił do szpitala. Niestety mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.

46-letnia kobieta i 46-letni mężczyzna zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Badanie wykazało po 1,5 promila alkoholu w ich organizmie.

Od chwili zdarzenia makowscy policjanci zbierali materiał dowodowy oraz przesłuchiwali świadków. Ustalili, że do tragicznego zdarzenia doszło podczas spotkania zakrapianego alkoholem, w którym brali udział ofiara i zatrzymani. Najprawdopodobniej do zabójstwa doszło przy użyciu noża.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu zabójstwa 46-letniej kobiecie oraz zarzutu nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu i utrudnianie śledztwa 46-letniemu mężczyźnie. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Kobiecie grozi nawet kara dożywocia, a mężczyźnie do 5 lat pozbawienia wolności.