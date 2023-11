Zabytkowy pistolet z 1908 roku trafił do muzeum dzięki policjantom Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Zbiory Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie powiększą się o nowe eksponaty mające wartość historyczną. Zabytkowy pistolet Bergmann Bayard MI 908 z 1908 roku oraz skórzana kabura, ładownica i magazynki, zostały znalezione podczas rozbiórki podłogi w starym, przedwojennym domu. Po jego zabezpieczeniu, przeprowadzonym postępowaniu i wykonanej ekspertyzie, żarscy policjanci przekazali je na ręce dyrektora muzeum.

W maju w jednym z przedwojennych budynków w Żarach podczas rozbiórki podłogi właściciel ujawnił starą broń oraz magazynki, ładownicę i kaburę. O nietypowym znalezisku powiadomił żarskich policjantów. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce zabezpieczyli znalezione przedmioty. Po przeprowadzonej przez biegłego ekspertyzie okazało się, że są to: pistolet samopowtarzalny produkcji belgijskiej Bergmann Bayard Mi 908 kaliber 9, magazynki nabojowe do pistoletów samopowtarzalnych PO88 kaliber 9 produkcji niemieckiej, skórzana ładownica wz 1090, skórzana kabura, magazynek nabojowy do pistoletu samopowtarzalnego TT wz 33 kaliber 7,62 produkcji radzieckiej.

Znalezione rzeczy mają niewątpliwe wartość historyczną, dlatego też aspirant sztabowy Krzysztof Bujalski, który prowadził postępowanie w tej sprawie, po jego zakończeniu i wydaniu przez Prokuraturę Rejonową w Żarach postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych, skontaktował się z Dyrektorem Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, aby przekazać zabezpieczone rzeczy. W środę (8 listopada) naczelnik wydziału dochodzeniowo - śledczego aspirant Przemysław Krasoń oraz aspirant sztabowy Krzysztof Bujalski z Komendy Powiatowej Policji w Żarach spotkali się z Dyrektorem Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Piotrem Dziedzicem i przekazali pistolet oraz kaburę , ładownicę i magazynki do zbiorów placówki. Po odnowieniu będziemy mogli podziwiać je obok innych eksponatów muzeum.

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach