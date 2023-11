Policjanci odnaleźli zaginionego 83-latka Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 83-latka. Mężczyzna wyszedł rano na grzyby i do wieczora nie powrócił. Zaniepokojona rodzina poprosiła o pomoc policjantów. W działania poszukiwawcze, które trwały do późnych godzin nocnych, zaangażowali się nie tylko mundurowi ze wszystkich wydziałów, ale też strażacy. Senior został odnaleziony w lesie przez funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Dyżurny bielskiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 83-letniego mieszkańca gminy Brańsk. Okazało się, że mężczyzna wyszedł przed południem do lasu na grzyby. Kiedy senior przez kilka godzin nie wracał do domu, rodzina się zaniepokoiła. Wieczorem syn zaginionego poprosił o pomoc policjantów.



Natychmiast po zgłoszeniu do działań poszukiwawczych skierowani zostali policjanci z pionu patrolowego, kryminalnego, ruchu drogowego oraz funkcjonariusze z Posterunku Policji w Brańsku. W poszukiwania zaangażowali się również strażacy. Funkcjonariusze sprawdzali tereny przyległe do miejsca zamieszkania zaginionego, pobliskie lasy, ale także okoliczne miejscowości. Metr po metrze sprawdzane były miejsca, gdzie mężczyzna mógł pójść. W działaniach uczestniczył również policyjny przewodnik z psem służbowym. Po godzinie 1.00 w nocy policjanci ruchu drogowego odnaleźli 83-latka w lesie. Mężczyzna powiedział, że zabłądził i nie mógł odnaleźć drogi do domu. Na szczęście jego zdrowiu nic nie zagrażało i mieszkaniec gminy Brańsk trafił pod opiekę rodziny.



( KWP w Białymstoku / kp)