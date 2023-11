46-latek stracił przytomność. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Ratowanie mienia, zdrowia i życia ludzkiego jest priorytetem w codziennej służbie policjantów. Doskonałym tego przykładem jest postawa funkcjonariuszy z Dobrego Miasta – pomogli mężczyźnie, który nagle stracił przytomność i wymagał pilnej pomocy medycznej. 46-latek ostatecznie odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (4.11.2023). Wtedy to oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej z ulic w Dobrym Mieście miało dojść do kradzieży motoroweru. Na miejsce został wysłany policyjny patrol z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście. St. post. Mateusz Kolasiński oraz st. post. Krzysztof Postek rozpytali w związku ze zdarzeniem zgłaszającego mężczyznę. Po chwili na miejsce przyjechał także funkcjonariusz pionu kryminalnego. W pewnym momencie zgłaszający twierdził, że źle się poczuł, uskarżając się na silny ból w klatce piersiowej. 46-latek zsunął się z ławki i stracił przytomność. Policjanci ruszyli z pomocą natychmiast - wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ostatecznie mężczyźnie udało się przywrócił funkcje życiowe. 46-latek został przetransportowany do szpitala. Ponadto policjanci odnaleźli motorower, który jak się okazało, został zaparkowany na pobliskim parkingu.

(KWP w Olsztynie / kp)